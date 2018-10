Volleybalsters soepel langs Kameroen

Morrison kon tegen Kameroen de basisspeelsters Lonneke Sloetjes en Yvon Beliën rust geven. Alleen in de tweede set haperde het even bij Oranje, dat desondanks gewoon in drie sets won.



Nederland was het WK afgelopen weekeinde goed begonnen met overwinningen op Duitsland (3-1) en Japan (3-2) en hoeft zich uiteraard geen zorgen te maken over plaatsing voor de volgende ronde. De beste vier landen uit de poule gaan door, waarbij de resultaten uit de eerste ronde blijven meetellen. Nederland speelt woensdag tegen Argentinië, een dag later is Mexico de laatste tegenstander in de eerste groepsfase.