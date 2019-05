Volleybalsters ook onderuit tegen Turkije in Nations League

Turkije, geleid door oud-bondscoach Giovanni Guidetti, trad wel aan in de sterkste opstelling en dat vertaalde zich in een overwicht tijdens de interland. In de eerste set kon Oranje nog redelijk mee, maar in het tweede bedrijf kwam de verjongde ploeg van Morrison er nauwelijks aan te pas. Nederland vocht zich terug in de wedstrijd door de derde set te winnen, maar de krachten vloeiden weg en in de vierde set maakte Turkije het vakkundig af.