Volleybalsters ontvangen België en Rusland in Nations League

Op 19 mei is België de tegenstander, een dag later treft Oranje Duitsland en op 21 mei - Hemelvaartsdag - wacht een krachtmeting met Rusland, de nummer 5 van de wereld.

De zestien deelnemende landen aan de Nations League spelen ieder vijftien poulewedstrijden, verdeeld over vijf driedaagse toernooien. In de Final Six wordt vervolgens gestreden om de medailles.

Begin januari spelen de volleybalsters ook in Apeldoorn, dan in het kader van het olympisch kwalificatietoernooi. Azerbeidzjan (7 januari), Bulgarije (8 januari) en Polen (9 januari) zijn de tegenstanders. De nummers 1 en 2 van de poule gaan door naar de halve finales, die op 11 januari worden gespeeld. Een dag later is de eindstrijd van het OKT, met als inzet één ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.