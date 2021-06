Volleybalsters onderuit tegen VS in Nations League

Het was de tweede nederlaag in het toernooi, dat vier weken duurt in een ‘coronabubbel’ in de Italiaanse kustplaats Rimini. De volleybalsters spelen gedurende deze periode in totaal vijftien wedstrijden. Oranje won al wel van België, Rusland en Thailand, maar verloor eerder van Duitsland. In de tussenstand staat de Nederlandse ploeg derde, achter koploper Amerika en Turkije.