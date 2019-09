Volleybalsters moeten vrezen voor mislopen Olympische Spelen

AnalyseNa twee kansloze nederlagen binnen één maand tegen teams die de Nederlandse volleybalsters -de nummer vier van het afgelopen WK - normaal gesproken op z’n minst partij moeten bieden, is de grote vraag: hoe nu verder? In januari wacht het laatste olympische kwalificatietoernooi, waar slechts één ticket beschikbaar is.

Er werd al zacht over gesproken na het OKT in Catania een maand geleden: hoe houdbaar is de positie van bondscoach Jamie Morrison? De Amerikaan verving Giovanni Guidetti, de succescoach die eind 2016 zijn contract onverwachts inleverde bij het nationaal team dat onder zijn leiding een opmars inzette naar de mondiale top, en onder meer kwalificatie voor de Olympische Spelen afdwong. Het team eindigde daar teleurgesteld als vierde. De wens naar succes was groot, het eremetaal leek zo dichtbij. Het vizier ging op Tokio, op de kans op revanche.



Onder Morrisons leiding werden ook successen gehaald. Zilver op het voorgaande EK, in 2017, een historische vierde plaats een jaar geleden bij het WK – nooit eerder eindigde Nederland zo hoog op het mondiale toernooi. Deze zomer was het hoofddoel kwalificatie voor de Spelen op het OKT in Catania. ‘De wedstrijd van het jaar’, zo bestempelde Morrison het treffen met gastland Italië vooraf.



Maar tegen Italië wist Nederland net als in de kwartfinale gisteravond tegen Turkije niets in te brengen. Nederland is de nummer zeven van de wereldranglijst, Italië de nummer acht – al heeft het team met Paola Egonu misschien wel de beste aanvalster ter wereld binnen de gelederen en werden ze tweede op het WK. Turkije bezet plaats twaalf op de mondiale lijst. Zelfs toen de Turkse speelsters in de tweede set twaalf eigen fouten maakten wist Nederland de rollen niet om te draaien.

De laatste écht belangrij­ke optredens van Nederland boden geen perspec­tief op eremetaal dat lonkt, ze sloegen alle hoop doormidden.

Geen team is constant de dominantste ploeg van de wereld. Maar de laatste écht belangrijke optredens van Nederland boden geen perspectief op eremetaal dat lonkt, ze sloegen alle hoop doormidden. Waar een spannende strijd werd verwacht tegen zowel Italië op het OKT als Turkije op dit EK, werd het een Nederlandse deceptie. Nederland is momenteel niet goed genoeg in een confrontatie met ’s werelds beste teams. Voor het mislopen van de Olympische Spelen moet worden gevreesd.



Aan de voorbereiding lag het niet. Aan de inzet ook niet. Inmiddels is het team zo’n drie maanden samen. Morrison heeft er niet zoals Guidetti een baan als clubcoach naast. Het doel voor de zomer was duidelijk, maar is mislukt. Volgende week stapt het team in het vliegtuig naar Japan voor de World Cup, die vooral geldt als commercieel interessant toernooi. Daar worden in korte tijd elf wedstrijden tegen ’s werelds beste volleybalteams gespeeld.



Na het OKT vielen er een maand geleden harde woorden. Destijds koos Morrison voor een basis van ervaren speelsters die hij lang liet staan. Na de deceptie van Catania leek dat de grootste verandering: op het EK wisselde de Amerikaan in Nederlandse dienst veelvuldig en koos op de belangrijkste wedstrijd van het toernooi, de kwartfinale tegen Turkije, voor een team waarin ervaring aangevuld werd met jongere talenten als Britt Bongaerts en Nika Daalderop in de basis.

Joop Alberda zit in een lastige situatie. Verande­ring, op welk vlak dan ook, is noodzake­lijk.

Het verschil werd niet gemaakt. Wellicht is daar tijd voor nodig, de afstemming was vaak niet goed. Maar dat verklaart nog niet de eigen fouten bij het serveren. Misschien ontbrak het zelfvertrouwen na de nederlaag in Italië. Maar een team dat mee wil spelen om de grootste mondiale prijzen kan zich dat niet permitteren. Zoals Robin de Kruijf vanmorgen in haar inbox kreeg van een fan op Instagram en vervolgens deelde: A champion is defined not by their wins, but by how they can recover when they fall. De grote vraag is of dit team daartoe in staat is, na het OKT is het in ieder geval nog niet gelukt.

Wanneer is de coach verantwoordelijk voor het resultaat als het slecht gaat? Moet Morrison weg? Technisch directeur Joop Alberda zit in een lastige situatie. Verandering, op welk vlak dan ook, is noodzakelijk. De tijd dringt, maar een nieuwe coach aanstellen brengt ook problemen met zich mee. Gezien de clubverplichtingen van de speelsters is de samenkomst op Papendal voor het belangrijke continentale kwalificatietoernooi voor de Spelen uiterst kort. Een nieuwe coach aanstellen, in de wetenschap dat diegene vervolgens twee weken heeft ter voorbereiding op een cruciale wedstrijd, het lijkt geen sleutel tot succes. Tenzij de nood te hoog is en het geloof te laag. Helemaal niets doen is geen optie.