Volleybalsters met vertrouwen richting finale Nations League

Voor de ploeg van bondscoach Jamie Morrison was het in de afsluitende driedaagse in Duitsland de derde zege op rij. Nederland was eerder in Stuttgart te sterk voor Turkije (3-2) en China (3-1).



Oranje was woensdag na de zege op olympisch kampioen China, dat in Duitsland niet met de sterkste formatie speelde, al zeker van deelname aan de finaleronde in de Nations League. Die zogenoemde Final Six is eind deze maand in het Chinese Nanjing (27 juni - 1 juli).



De Nederlandse vrouwenploeg behaalde in de groepsfase van de Nations League twaalf overwinningen. Drie wedstrijden gingen verloren.



Nika Daalderop was tegen Duitsland de succesvolste speelster bij Oranje. Ze zorgde voor twintig punten.