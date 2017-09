Volleybalsters in hol van de leeuw naar EK-finale

Morgen speelt de ploeg van bondscoach Jamie Morrison om 19.00 uur de finale tegen de winnaar van Servië-Turkije, dat later vanavond wordt gespeeld.



In de stampvolle National Gymnastics Arena in Bakoe leek Oranje in de eerste set onder de indruk van het hartstochtelijk aangemoedigde thuisland. Vooral de veel geroemde klappen van Celeste Plak kwamen niet uit de verf.



In set twee rechtte de Nederlandse ploeg de rug. Oranje sloeg meteen een gaatje van drie punten en gaf dat niet meer weg. Aan het net was Anne Buijs uitstekend op dreef.



Ook in het derde en vierde bedrijf lag het initiatief bij het bij vlagen ontketende Oranje. In set vier leken de volleybalsters met een 17-10 en 19-14 voorsprong op weg naar een onbedreigde zege, maar - opgehitst door het fanatieke publiek - vocht Azerbeidzjan zich miraculeus terug in de wedstrijd.



Een vijfde set moest uitkomst bieden. Ook daarin namen de Nederlandse vrouwen de leiding. Op het vierde matchpoint in de vijfde set was het raak voor Oranje.



Twee jaar geleden stonden de volleybalsters ook in de finale van het EK in Nederland en België. Rusland bleek toen een maatje te groot. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio eindigde de ploeg van Giovanni Guidetti als vierde.