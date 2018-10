Volleybalsters in derde ronde WK tegen China en VS

In de derde ronde wordt in twee groepen van drie gestreden om vier plaatsen in de halve finales. Nederland verzekerde zich door eerder vandaag met 3-0 van Servië te winnen van de groepswinst, terwijl China en de Verenigde staten in hun poule respectievelijk als tweede en derde eindigden.



Met de plaatsing voor de zogenaamde 'Final Six' schreef Nederland geschiedenis: nog nooit eerder kwam het verder dan plaats 7. In de andere groep strijden Italië, Servië en gastland Japan om de tickets voor de halve eindstrijd.



Bekijk hieronder nog eens hoe de ploeg van Jamie Morrison eerder vandaag Servië in drie sets versloegen.