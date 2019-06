Volleyballers verliezen in European Golden League van Estland

Na een achterstand van 2-0 in sets vocht de ploeg van de nieuwe bondscoach Roberto Piazza sterk terug tot 2-2. In de beslissende set kon Nederland een voorsprong van twee punten echter niet vasthouden.



De thuisploeg benutte na een enerverende strijd het tweede wedstrijdpunt. De setstanden in Tartu waren 25-22 25-23 19-25 20-25 16-14. Maarten van Garderen was topscorer bij Oranje met twintig punten. Michael Parkinson was goed voor vijftien punten.