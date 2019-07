Volleyballers opnieuw onderuit tegen Polen

Fransman Febvre wint GP Tsjechië

21:11 De Franse motorcrosser Romain Febvre (Yamaha) heeft vandaag op het circuit van Loket de Grote Prijs van Tsjechië in de MXGP op zijn naam geschreven. Hij won beide manches. De Sloveen Tim Gajser (Honda) kwam twee keer als tweede over de meet. Hij verstevigde de leiding in het kampioenschap. Loket was de dertiende van achttien WK-races.