Volleyballers na zege op gastland Finland als groepswinnaar door op EK

De Finnen liepen in de tweede set uit naar een ruime voorsprong en gaven die niet meer uit handen. Ook in de derde kwamen de gastheren ruim voor, maar Oranje kwam in de slotfase sterk terug. Met een 2-1-voorsprong in sets op zak had Nederland het initiatief halverwege de vierde set en gaf dat niet meer uit handen. Abdelaziz maakte het met een snoeiharde opslag af.



Abdelaziz was net als tegen Turkije goed voor 34 punten. Plak maakte 11 punten en Tuinstra 10 punten. “Ik denk dat onze kracht is dat iedereen kan spelen”, zei Tuinstra. “Als een speler niet zo lekker in de wedstrijd zit, zijn er heel veel andere spelers die er ook in kunnen. We brengen heel veel energie in het veld en vechten tot het einde. Dat zag je in de derde set. We stonden ver achter, maar het lukte ons toch om terug te komen.”