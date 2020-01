Volleyballers met nederlaag naar OKT

Honkballer van 'perfect game' op 90-jarige leeftijd overleden

8:25 Oud-honkballer Don Larsen is op 90-jarige leeftijd in Hayden, Iowa, aan de gevolgen van kanker overleden. In de Amerikaanse sport geldt hij als een historische figuur. Hij is de enige die in de World Series een zogenoemde ‘perfect game’ gooide.