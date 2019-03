Volleyballer Rauwerdink stopt als international bij Oranje

Rauwerdink kwam in zestien jaar tijd tot 337 interlands. In Nederland kwam hij op het hoogste niveau uit voor Piet Zoomers Dynamo uit Apeldoorn. Daarna volleybalde Rauwerdink zeven jaar in Italië, twee seizoenen in de Turkse competitie en nu speelt hij in Griekenland bij Olympiakos. Met het Nederlands team won hij twee keer de European League en eindigde hij afgelopen jaar als achtste op het WK.



,,Gedurende mijn tijd bij het nationaal team hebben wij altijd moeten vechten voor resultaten en erkenning. Die jarenlange strijd heeft geresulteerd in een prachtige achtste plaats op het laatste WK, een prestatie die perspectief biedt. Onder Gido Vermeulen is het fundament gelegd dat ervoor heeft gezorgd dat het team nu weer kans maakt om deel te nemen aan de Olympische Spelen. Met de nieuwe bondscoach Piazza kan de volgende stap worden gezet'', aldus Rauwerdink.



In dit interview van vorig jaar vertelde Rauwerdink over de spagaat waarin hij zich bevond door het combineren van zijn topsportcarrière en zijn gezin.