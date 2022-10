Vloergevecht nekt Jur Spijkers in finale Grand Slam Abu Dhabi, brons voor Jesper Smink

In de eindstrijd had Spijkers echter geen moment zicht op het goud. Hij kwam tegen de sterke Krpalek, die op de Spelen van Rio in 2016 olympisch kampioen werd in de klasse tot 100 kilogram, in een vloergevecht terecht waarin de Nederlander na 20 tellen op zijn rug moest capituleren.

Brons voor Smink

Jesper Smink behaalde een bronzen medaille in de klasse tot 90 kilogram. Na winst in de kwartfinale op Didar Chamza uit Kazachstan legde hij het in de halve finale af tegen de Fransman Loris Tissier. In de strijd om brons versloeg Smink Dzjachongir Madzjidov uit Tadzjikistan.



Marit Kamps slaagde er niet in een bronzen medaille te bemachtigen in de klasse boven 78 kilogram. Ze verloor in de strijd om het eremetaal van Lea Fontaine uit Frankrijk. De 21-jarige Kamps, vorig jaar wereldkampioene bij de junioren, won in de kwartfinales van de Italiaanse Asya Tavano, maar ging in de halve finales onderuit tegen de latere winnares van goud, de Chinese Su Xin.