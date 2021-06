Vincent Wevers nog twee dagen in spanning over Tokio-trip

Daags nadat Mark Meijer het olympische vrouwenkwartet bekendmaakte met daarin drie sporters van Vincent Wevers, moest de technisch directeur voor de rechtbank duidelijk maken waarom hij senior-coach Wevers toch niet mee wil nemen naar Japan. In de Gelderse hoofdstad diende het beroep. De KNGU legde zich niet neer bij de uitspraak van de rechter in Zutphen. Die stelde anderhalve week geleden Wevers in het gelijk. De gymnastiekbond moet Wevers voordragen bij NOC*NSF voor de coachstaf van de olympische turnselectie. De rechter baseerde zich vooral op de arbeidsovereenkomst tussen Wevers en de bond. Daarin is opgenomen dat hij de begeleiding doet bij grote toernooien.

De KNGU bracht maandagmorgen in dat Wevers in 2015 er ook niet bij was op de Europese Spelen in Bakoe. Het verweer van Wevers was dat hij de coaches zich dat drukke wedstrijdjaar net als de turnsters op moesten splitsen tussen Europese kampioenschappen en Europese Spelen. Bovendien dateert het geldende arbeidscontract van daarna, van 2017.

Marieke van der Plas, algemeen directeur van de KNGU, stelde in haar slotwoord dat het besluit van april om Wevers buiten de olympische begeleidingsstaf te houden ook te maken heeft met moreel besef. Wevers is een van de turntrainers die door (oud-)turnsters beschuldigd is van ernstig grensoverschrijdend gedrag. Wevers pleitte er juist voor om die twee zaken gescheiden te houden. ,,Want je bent pas schuldig als een tuchtcommissie of rechter je schuldig bevonden heeft. Dat is niet aan de orde. De zaak is zelfs pas in vooronderzoek. Het gaat hier nu niet om mij, maar het is in het belang van de sport en de sporters dat ik mijn werk af kan maken tot en met de Olympische Spelen.”