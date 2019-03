Viñales pakt pole bij openingsrace MotoGP

Maverick Viñales heef de poleposition veroverd voor de openingsrace van het nieuwe seizoen in de MotoGP. De 24-jarige Viñales was op zijn Yamaha de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Qatar op het circuit van Losail, waar in de avonduren bij kunstlicht wordt geracet.