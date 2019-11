Viñales houdt Márquez achter zich in Maleisië

Márquez, was zaterdag in de kwalificaties op zijn Honda onderuit gegaan en had daardoor zijn slechtste startpositie (elfde) sinds de GP van Italië van 2015.



Voor Viñales was het zijn tweede zege van het seizoen. Vorige week was hij op Phillip Island in de GP van Australië nog in de laatste ronde onderuit gegaan waarna Márquez kon profiteren. Viñales droeg zijn zege op aan de Indonesiër Afridza Munandar, die zaterdag in de Idemitsu Asia Talent Cup op hetzelfde circuit overleed aan de gevolgen van een crash.