Vierspanmenners tweede na dressuur

Glory 59 Amsterdam Tegenstan­der Rico Verhoeven: 'Ik sla hem in ieder geval knock-out'

14:19 Rico Verhoeven neemt het zaterdag 29 september tijdens GLORY 59 tegen de 32-jarige Guto Inocente. De kickboksers vechten in de Johan Cruijff Arena tegen elkaar om de wereldtitel in het zwaargewicht. ,,Inocente probeert af te pakken wat al jaren van mij is." De twee stonden gisteren tegenover elkaar tijdens de stare down.