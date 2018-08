Vetter nog niet tevreden: 'Ik merk dat ik heel gestrest ben'

Toch is er hoop. Op de afgelopen WK klom de nationaal recordhouder op de laatste dag met ‘leipe prestaties’ op verspringen en speerwerpen alsnog naar het brons. Na vier van de zeven onderdelen staan Katarina Johnson-Thompson, Nafi Thiam, Carolin Schäfer en Ivona Dadic boven haar. Een herhaling van haar topprestatie van twee jaar geleden in Amsterdam is mijlenver weg in dit sterk bezette veld. Maar Vetter geeft niet op. ,,Dit is de meerkamp. Soms is er geen zak aan, dan is het weer leuk, maar altijd weer spannend. Alles is mogelijk.”