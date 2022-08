Vermoeide Femke Bol gaat voor tweede eindzege in Diamond League: ‘Het is een mentale kwestie’

Femke Bol is naar eigen zeggen “een beetje moe”, maar ook heel gemotiveerd om net als vorig jaar het Diamond League-klassement van de 400 meter horden te winnen. De drievoudig Europees kampioene doet morgenavond in Lausanne mee aan haar favoriete onderdeel. ,,Ik heb de Diamond League vorig jaar gewonnen en dat wil ik nu heel graag nog een keer doen. Nog twee races te gaan dit seizoen, daar heb ik heel veel zin in.”

Bol leverde op de EK in München een unieke prestatie door als eerste vrouwelijke atleet zowel de 400 meter vlak als de 400 meter horden te winnen. Ze bezorgde de Nederlandse estafetteploeg ook het goud op de 4x400 meter.

,,Dit was een unieke kans om voor de ‘dubbel’ te gaan. Je weet nooit of ik dat in de toekomst nog een keer ga proberen, maar voor nu was het eenmalig. Op dit moment heb ik op de Olympische Spelen en de WK nog geen gouden medaille gepakt. Dat wil ik eerst doen voordat ik wellicht de ‘dubbel’ nog eens ga proberen”, aldus Bol op de persconferentie in de Zwitserse stad.

Ze bracht de afgelopen dagen vooral slapend door. ,,Ik heb goed geslapen en goed gegeten en ook iedere dag wel even bewogen om mijn lichaam ‘wakker’ te houden. Ik ben een beetje moe, maar dat is normaal zo aan het einde van het seizoen. Ik voel me nog steeds goed en ben blij, dat helpt ook om de vermoeidheid in mijn benen minder te voelen. Het is een mentale kwestie. Ik moet gefocust blijven. Nog twee races, in Lausanne en Zürich, dan is het klaar.”

Volledig scherm © Ronald Hoogendoorn

Bol deed dit jaar in de Diamond League drie keer mee aan een 400 meter horden en die won ze allemaal. Met 24 punten staat ze in het klassement op de tweede plaats achter Anna Rizjikova uit Oekraïne, die alle vijf wedstrijden liep en 29 punten heeft. De belangrijkste concurrente voor Bol in Lausanne is de Amerikaanse Dalilah Muhammad, de nummer 2 van de Olympische Spelen en nummer 3 van de WK van afgelopen maand in Eugene. Bol pakte vorig jaar in Tokio brons en op de WK zilver. Beide keren ging het goud naar de ongenaakbare Amerikaanse Sydney McLaughlin, die in Eugene met 50,68 seconden een wereldrecord liep. McLaughlin ontbreekt in Lausanne.

,,Zij is een geweldige atlete, maar het motiveert me alleen maar meer om zelf nog beter te worden. De 400 meter horden is een puzzel, ik probeer samen met mijn coach voortdurend uit te zoeken hoe ik die het beste kan lopen”, aldus Bol. ,,Ik kom nu in het begin best dicht bij de horden uit, misschien ga ik wel proberen een stap minder te zetten.”

