‘Verhoevens vechtstijl wordt wat eentonig, we willen méér’

Met zijn gecontroleerde vechtstijl toont Verhoeven zich al tijden een steady wereldkampioen. Zijn tegenstander daarentegen is onbehouwener, maar ook groter en misschien wel sterker. Bonjasky en Manhoef zijn het erover eens: als het op knokken aankomt, maakt Ben Saddik zomaar kans om de gordel over te nemen van Verhoeven.



,,Jamal is fysiek heel sterk en kan winnen. Hij is een oermens, een echte vechter. Maar Rico is stabieler, hij kan vijf rondjes lang gefocust blijven. Rico’s kansen liggen in het tactische gedeelte, daarom denk ik dat hij wint”, zegt Manhoef, die erbij was toen Ben Saddik in 2011 Verhoeven naar het canvas sloeg. ,,Rico zal in de eerste twee rondes alleen drukken en dan in de laatste drie rondes het gas erop doen. Hij wil Jamal uit z’n comfortzone halen. In 2011 viel het Jamals kant op, maar Rico heeft zich dusdanig ontwikkeld dat ik denk dat hij nu wint.”



Volgens Bonjasky moet Ben Saddik op zijn kracht gokken. ,,Hij heeft een goede stoot en kan Rico knock-out slaan. Ik schat die kans heel klein, Rico zal berekenend vechten en niet voor de ‘KO’ gaan. Maar als Jamal wint, verwacht ik dat het een snelle knock-out is”, aldus 'The Flying Gentleman'. ,,Ik zou zelf mijn geld zetten op Rico. Ik denk dat hij het op punten doet of met een late knock-out.”



