Verhoeven slaat Ben Saddik in vijfde ronde knockout

Tekentafel

,,Zoals ik vooraf al had gezegd: ik had nog een appeltje met hem te schillen. En dat heb ik gedaan'', zei Verhoeven, die één keer eerder tegen Ben Saddik vocht in 2011 en verloor. ,,Hij heeft me in de eerste ronde een paar keer pijn gedaan. Ik was wat angstig en maakte ook een paar foutjes. Dus ik moet terug naar de tekentafel en zorgen dat ik nóg beter word.''



Voor het uitgelaten publiek in Ahoy had Verhoeven één vraag: ,,Hebben jullie zin in een duel Rico vs Badr in 2018?'' En zo tekende zich het volgende gevecht van het jaar alweer af, nog geen minuut na het vorige. Maar eerst zal Verhoeven willen genieten van deze imponerende overwinning op Ben Saddik.