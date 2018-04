Verhoeven keert terug in de ring: tegen Brestovac op 2 juni

Het affiche tussen de 'King of Kickboxing' en Brestovac is het hoofdprogramma van Glory 54 in Birmingham, zo onthulde de kickboksbond vanochtend.



Verhoeven (29) versloeg Brestovac al eens in eerder in een direct gevecht om de wereldtitel in Parijs in 2016. De kickbokser uit Halsteren kreeg de zege na vijf rondes na een unaniem jurybesluit toegewezen. Het gevecht in juni zal niet om de wereldtitel gaan en zal dus in drie rondes worden afgewerkt. Brestovac, ook wel 'The Scorpion Sting', is de huidige nummer 7 op de wereldranglijst in deze gewichtsklasse.



Het gevecht met Brestovac is een aanloop naar een mogelijke rematch tegen Badr Hari (33). Verhoeven ziet een gevecht in september wel zitten. Eind 2016 stonden Verhoeven en Hari in Oberhausen tegenover elkaar in de ring, toen moest de Amsterdamse Marokkaan opgeven met een armblessure. Vervolgens ging Hari de gevangenis in voor enkele geweldsmisdrijven. Onlangs maakte hij zijn rentree in Amsterdam bij Glory 51, waar hij won van Hesdy Gerges.



Verhoeven is de laatste vijftien wedstrijden ongeslagen. Zijn laatste zege boekte hij in de veelbesproken partij tegen de Belg Jamal Ben Saddik, die hij na vijf rondes naar het canvas sloeg.