Verhoeven hoopt op Joshua en heeft 'alle vertrouwen' in gevecht met Badr

VideoEen 'crossgevecht' met bokser Anthony Joshua lijkt Rico Verhoeven een mooi idee, terwijl ook een partij tegen Badr Hari nog steeds tot de opties behoort. In een groot interview met mannenblad FHM gaat de kickbokser uitgebreid in op het afgelopen kalenderjaar 2017, maar blikt hij eveneens vooruit op 2018.

In 2017 waren er voor Verhoeven ups en downs. Zo werd zijn zoontje geboren, maar niet lang daarna overleed zijn vader. ,,Vorig jaar was heel heftig, met het gevecht tegen Badr, maar ik denk wel dat dit het meest bewogen jaar uit mijn leven is'', aldus Verhoeven. ,,Op persoonlijk gebied was het af en toe een rollercoaster. Als je zoon wordt geboren en vier weken later sterft je vader, dan ga je emotioneel alle kanten op. Je gaat van een absoluut hoogtepunt naar een ongekend dieptepunt.''

Het recente gevecht met Jamal Ben Saddik noemt hij bij de hoogtepunten, waarna de logische vraag is wat er in de toekomst van Verhoeven verwacht mag worden. ,,Ik heb iedereen gehad van mijn sport. Er is geen kickbokser waar ik heel graag tegen zou willen vechten. Het zou me wél heel tof lijken om een crossgevecht te doen richting het boksen. Anthony Joshua uit Engeland lijkt mij dan wel een uitdaging. Dan spelen we een kickbokspartij en een bokspartij en komen we allebei in elkaars wereld.''