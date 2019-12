Verhoeven boos tijdens persconferentie door opmerking ‘aandachtszoeker’ Gerges

Rico Verhoeven behoudt wereldti­tel na dramati­sche aftocht Badr Hari

10:30 Rico Verhoeven blijft wereldkampioen kickboksen in het zwaargewicht. Net als in 2016 bij het prestigegevecht moest Badr Hari vandaag in de Gelredome geblesseerd opgeven. Ook de tweede editie van het ‘gevecht van de eeuw’ draaide daarmee uit op een anticlimax.