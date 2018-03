Vergeer tevreden: 'Er had nog meer ingezeten'

,,Vooraf hadden we vijf medailles als ondergrens gesteld. We hebben er hier zeven gewonnen, dus dat geeft een goed gevoel'', aldus Vergeer. ,,We hebben ook gezien hoe dicht we in de buurt van nog meer medailles waren. Er zat nog meer in en we balen er ook van dat dit niet is gelukt. Maar over het algemeen is dit een geweldig resultaat.''

Parasnowboardster Bibian Mentel behaalde twee keer goud en zitskiër Jeroen Kampschreur eenmaal. De zilveren plakken kwamen op naam van parasnowboarders Lisa Bunschoten en Chris Vos en zitskiester Linda van Impelen. Bunschoten behaalde ook nog brons.

,,Dit is voor de Nederlandse Ski Vereniging heel gaaf'', aldus Vergeer. ,,Zij bewijzen hiermee dat alle energie en het geld dat ze in het alpineskiën en snowboarden hebben gestopt, dit kan opleveren. Ik hoop dat we de komende jaren in winter- en zomersporten kunnen blijven investeren. Want als we nu achteroverleunen, stort het weer in.'' De mogelijkheden om in andere paralympische wintersporten Nederlandse atleten aan de start te krijgen, is volgens Vergeer ook een belangrijk punt voor de toekomst.