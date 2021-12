‘VeeKay’ doet mee aan 24 Uur van Daytona: ‘Droom komt uit’

De Vries na flirt met Formule 1 ook komend seizoen in Formule E

Autocoureur Nyck de Vries maakt ook in 2022 zijn opwachting in de Formule E, zo bevestigde de Duitse renstal Mercedes bij de teampresentatie. ‘Never change a winning team’, klonk het. De 26-jarige De Vries werd de afgelopen maanden in verband gebracht met diverse Formule 1-teams.

