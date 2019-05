Vedettes Harden en Antetokounmpo staan op in play-offs

Anne van Dam sluit goed af in Californië

6 mei Anne van Dam is in het LPGA Mediheal Championship na een slotronde van 70 (2 onder par) geëindigd op de gedeelde 35ste plaats met 290 slagen. Van Dam had na de eerste dag en een ronde van 67 de leiding, maar zakte daarna weg. Na rondes van 77 en 76 begon ze als gedeeld 57ste aan de slotdag in het Amerikaanse Daly City.