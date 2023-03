Vechtpartij in NBA: ‘reuzen’ Brook Lopez en Trey Lyles vliegen elkaar in de haren

Column Femke Bol rent alsof ze onderweg van school naar huis even een wereldre­cord meepikt

In deze tijd van grote genderonzekerheid rent zij precies als wat ze is: een blij meisje. Als een blij meisje dat lijkt op een blij meisje uit de tijd dat ik zelf nog een meisje...heu... jongen was. Als een blij meisje dat zomaar bij mij in de klas gezeten zou kunnen hebben.