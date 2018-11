VDH: Dafne Schippers mag me altijd bellen

Pieter van den Hoogenband kijkt uit naar zijn nieuwe rol als chef de mission van de Nederlandse olympische ploeg. ,,Ik vind het fantastisch dat ik de sport zo kan dienen’', zei hij vanavond in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. ,,Ik ga alles geven om mijn sporters in Tokio te laten excelleren zodat ze een prestatie neerzetten waar we allemaal trots op kunnen zijn.’'

Zijn voorganger Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, benaderde hem nadat de oud-zwemmer in 2013 directeur was geweest van het Europees Jeugd Olympisch Festival in Utrecht en chef de mission bij hetzelfde evenement twee jaar later in de Georgische hoofdstad Tblisi.

,,Ik ben tien jaar geleden gestopt en heb toen even afstand genomen. Maar ik vond het erg leuk zo met de jeugd bezig te zijn. Toen Maurits mij vroeg voelde het goed, want het draait om de sport.’’

Van den Hoogenband wil de Nederlandse sporters steunen waar hij kan, maar zal zich niet opdringen bij een medaillekandidaat als Dafne Schippers. ,,Ik sta voor haar klaar’’, zei hij over de sprintster. ,,Zij mag me altijd bellen. De technische man bij de atletiek is mijn oude chef Charles van Commennee een man met verstand van zaken. Die gaat eerst een plan met haar maken. Zij moet het doen, zij moet haar team samenstellen. Mocht ze daar advies bij nodig hebben, dan help ik graag.’’

Van den Hoogenband beseft dat hij in zijn functie ook met lastige dingen te maken kan krijgen. Na de Spelen in Rio in 2016 was er veel te doen om de zogenoemde ‘losersvlucht’ met sporters die voortijdig waren uitgeschakeld. Van den Hoogenband hoopt dat zulke dingen onder zijn leiding niet meer gebeuren.

,,Het IOC gaat misschien ook wel naar een beleid dat sporters die klaar zijn naar huis moeten, omdat er te weinig bedden zijn. Maar ik vind het echt waardeloos dat de sporters van die vlucht op deze manier een rotgevoel over hebben gehouden aan de Spelen. Als het enigszins kan wil ik mijn hele ploeg tot het einde bij elkaar houden.’'