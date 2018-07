Varenhorst en Bouter naar achtste finales EK beachvolleybal

Boehlé en Van de Velde stranden op EK beach

18:10 Beachvolleyballers Dirk Boehlé en Steven van de Velde zijn er niet in geslaagd de achtste finales van het EK te bereiken. Ze verloren in Rotterdam in twee sets van de Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner: 1-2 (13-21 21-15 11-15).