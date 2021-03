‘VAR-ingreep’ tijdens EK indoor: gediskwalificeerde Ingebrigtsen krijgt alsnog goud

MotoGP Marquéz ontbreekt mogelijk bij start nieuwe seizoen: ‘Ik mis zelfs de journalis­ten’

22 februari Marc Márquez, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, is niet klaar voor een rentree. De Spaanse coureur is nog altijd niet volledig hersteld van de gecompliceerde armbreuk die hij vorig jaar al in de eerste grand prix opliep en die hem uitschakelde voor de rest van het seizoen. Het is hoogst onzeker of de Spanjaard er weer bij is tijdens de openingsrace van het seizoen, de Grote Prijs van Qatar op 28 maart.