Van Zon en Van Hoof moeten genoegen nemen met zilver in dubbelspel: ‘Dit is een bonus’

Paralympische SpelenDe Nederlandse tafeltennissters Kelly van Zon en Frederique van Hoof hebben in het dubbelspel op de Paralympische Spelen genoegen moeten nemen met zilver. In de finale van de klasses 6-8 moesten Van Zon (33) en Van Hoof (20) het afleggen tegen het Chinese duo Mao Jingdian en Huang Wenjuan: 2-11, 7-11, 6-11.

Van Zon pakte individueel eerder in de week in Tokio wel haar derde paralympische titel op rij. De Brabantse, die sinds haar geboorte kampt met een heupafwijking en een verschil van 11 centimeter in beenlengte en verminderde spierkracht in haar linkerbeen heeft, veroverde net als in 2012 en 2016 goud. Bij de Spelen van Beijing 2008 had ze een bronzen medaille gewonnen.

,,Dit is een bonus”, zei Van Zon over het zilver in de teamwedstrijd. ,,Ik kwam hier maar voor één ding en dat was goud in de single. Ik wilde daarin heel graag mijn derde goud pakken. Dat ik met het team ook nog zilver win, is de kers op de taart. Hier hadden we vooraf zeker voor getekend. China was gewoon een maatje te groot.”

Diede de Groot

Diede de Groot bereikte in het rolstoeltennis de finale door de Britse Jordanne Whiley te verslaan: 6-4 6-2. De Groot staat in de finale tegenover de Japanse Yui Kamiji, die won van Aniek van Koot (2-6 2-6). De 24-jarige Groot verloor vijf jaar geleden op de Paralympische Spelen van Rio in de halve finales van Jiske Griffioen, die vervolgens het goud pakte. In de wedstrijd om het brons moest ze het toen afleggen tegen Kamiji.

De Groot, de nummer 1 van de wereld in het rolstoeltennis, jaagt op een ‘golden grand slam’. De Nederlandse won dit jaar al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. De Groot hoopt in Tokio haar eerste paralympische titel te veroveren en dan volgende week in New York ook de US Open te winnen. Ze bereikte woensdag met Van Koot al de paralympische finale in het dubbelspel.