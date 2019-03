Van Ruijven stunt met wereldtitel op 500 meter, Schulting brons

Door Rik Spekenbrink



Het is de eerste mondiale hoofdprijs voor Van Ruijven. Die plaatste zich na twee penalties op vrijdag op de twee andere afstanden niet voor de halve finales, waardoor ze moet afwachten of ze morgen de superfinale mag rijden. Samen met de Koreaanse Choi, die de 1500 meter won, gaat Van Ruijven na twee afstanden aan de leiding in het algemeen klassement van de WK in Sofia.

Suzanne Schulting herstelde zich knap na de domper van eerder op zaterdag. Na haar diskwalificatie op de 1500 meter rechtte ze de rug op de 500 meter. In de finale werd ze, na de diskwalificatie van Valcepina, derde. Ze blijft daardoor kansrijk om haar eerste wereldtitel allround te veroveren, al zal ze op de 1000 meter morgen goed moeten presteren.

Schulting was boos en verdrietig over de penalty waarmee ze de zaterdag begon. Een fout van de scheidsrechters, in haar ogen. Die bestraften een touché van Schulting met de Française Tifany Hout Marchand. Maar shorttrackers zijn gewend snel te schakelen. Schulting zette de frustratie om in snelheid en pakte het brons.

Bijkomend voordeel: alle acht de schaatssters die op de 1500 meter in de punten vielen, bleven op de sprint buiten de finales. Daardoor liggen er nog volop kansen voor Schulting. Morgen is haar favoriete afstand, de 1000 meter. Gevolgd door de superfinale (3000 meter), waarop de Friezin met haar uithoudingsvermogen de concurrentie ook vaak de baas is.