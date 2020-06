Van Ruijven in kritieke toestand in Frans ziekenhuis

Toestand stabiel, maar kritiekLara van Ruijven is tijdens een trainingskamp in de Franse Pyreneeën ernstig ziek geworden. De 27-jarige shorttrackster is opgenomen in een ziekenhuis in Perpignan. Haar toestand lijkt stabiel, maar is kritiek.

Vanwege gezondheidsklachten werd ze eind vorige week in het ziekenhuis opgenomen. Ze blijkt te kampen met een stoornis aan het auto-immuunsysteem. In de loop van het weekend ontstonden daarbij ernstige complicaties. Ze verblijft voorlopig op de intensive care. ,,Haar toestand lijkt nu stabiel, maar is nog altijd kritiek”, aldus Jeroen Otter, bondscoach van de Nederlandse shorttrackers.

De nationale shorttrackselectie verblijft sinds vorige week in Font Romeu, waar het team elke zomer op hoogtestage gaat. Van Ruijven, die recent een schouderoperatie had ondergaan, keek uit naar het trainingskamp. Na een snelle revalidatie zou ze voor het eerst weer op het ijs staan.

Van Ruijven, geboren in Naaldwijk, behoorde in 2018 tot het team dat bij de Winterspelen van Pyeongchang olympisch brons behaalde op de aflossing. Vier jaar eerder was ze bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014 eveneens actief.

Van Ruijven veroverde in maart 2019 in Bulgarije de wereldtitel op de 500 meter, haar specialiteit. Ze is meervoudig Nederlands kampioene op de 500 meter. Bij de NK begin dit jaar in Leeuwarden eindigde Van Ruijven in het algemeen klassement als derde.

Ze was ruim een jaar geleden de eerste Nederlandse shorttrackster die individueel WK-goud veroverde. Dat deed Van Ruijven op bijzondere wijze. Ze kwam vallend als tweede over de finish achter de Italiaanse Martina Valcepina, die echter werd gediskwalificeerd wegens het uitdelen van een duw. ,,Mijn droom is uitgekomen”, liet de Haagse rijdster destijds weten.

Van Ruijven kon eerder dit jaar haar wereldtitel tot haar grote spijt niet verdedigen. De WK half maart in Seoul moesten vanwege de coronapandemie worden geannuleerd.

