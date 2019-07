Van Rouwendaal plaatst zich met veel pijn en moeite voor Olympische Spelen

videoSharon van Rouwendaal mag volgend jaar in Tokio haar olympische titel verdedigen op de tien kilometer. Op de WK in Zuid-Korea moest ze bij de eerste tien eindigen. De 25-jarige topzwemster tikte na een chaotische eindsprint als tiende aan.

Door Natasja Weber

,,Ik ben nog nooit zo blij geweest met een tiende plek”, liet een opgeluchte Van Rouwendaal zondag telefonisch weten vanuit Zuid-Korea. ,,De race verliep niet echt soepel. Halverwege de wedstrijd kreeg ik veel last van mijn linkerschouder, terwijl ik normaal gesproken de meeste pijn heb in mijn rechterschouder. Ik dacht alleen maar: ik moet zien bij te blijven om de top tien te halen”, vertelde de zwemster die in het Zuid-Franse Montpellier traint.

In ronde vier en vijf (van de zes in totaal) zag de olympisch kampioene van Rio het somber in. ,,Ik lag ver achter en dacht dat ik het niet zou redden. Maar ik heb niet opgegeven. Met de finish in zicht kwam ik steeds dichter bij de Chinese koploopster. Op het einde lag iedereen op een hoop en in de laatste twintig meter heb ik er alles uitgegooid. Ik dacht dat ik als negende of tiende had aangetikt.”

Pas een kwartier later volgde de officiële uitslag met Van Rouwendaal op de tiende plaats in 1.54,51. De tweede Nederlandse in het water, Esmée Vermeulen, eindigde als vijftiende; 1.54,58. De Chinese Xin Xin won de wereldtitel in 1.54,47. Van Rouwendaal – in 2015 goed voor WK-zilver - was in de Zuid-Koreaanse havenstad Yeosu 1,2 seconden verwijderd van brons.

Tranen

Toen de olympische kampioene van Rio besefte dat ze haar titel volgend jaar in Tokio mag verdedigen, rolden van pure blijdschap en opluchting de tranen over haar wangen. ,,Ik heb dit jaar zoveel pech gehad met mijn schouderblessure. Het zal toch niet waar zijn dat ik misschien als elfde heb aangetikt, ging er door me heen toen we op de uitslag wachtten.” Als Van Rouwendaal onverhoopt buiten de top tien was geëindigd had ze volgend jaar samen met Esmée Vermeulen op het olympisch kwalificatietoernooi in het Japanse Fukuoka moeten strijden voor één olympisch ticket. Die onzekerheid is haar nu bespaard gebleven.

Een half uur na de race sprak Van Rouwendaal haar Franse coach Philippe Lucas, die in Zuid-Korea de Franse openwaterzwemmers begeleidt. ,,Ik zei tegen Philippe dat ik wel geluk had gehad met mijn tiende plek. Toen zei hij: ‘Geluk bestaat niet. Jij bent een kampioen. Anderen hadden al lang opgegeven. Jij niet. Jij kunt makkelijk weer olympisch kampioen worden. We moeten alleen jouw schouderproblemen zien te fiksen.”

Na een bezoekje aan de fysiotherapeut zondagmiddag voelde Van Rouwendaal zich alweer een stuk beter. Ze zwemt deze week op de WK sowieso nog de 5 kilometer (woensdag) en de teamwedstrijd (donderdag). Afhankelijk van hoe haar schouders voelen, beslist ze of ze vrijdag het water induikt voor de 25 kilometer..”