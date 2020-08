Van Rouwendaal breekt met bikkelharde succescoach Lucas

Van Rouwendaal bedankt in een post op instagram haar trainer. ,,Het was een lastige beslissing, want we werkten zo goed samen. Ik ben dankbaar voor de jaren met Philippe en zonder hem zou ik nooit de zwemster zijn die ik nu ben. Philippe bedankt. Je hebt me laten huilen en lachen. Je geloofde in mij en je zag iets wat andere mensen niet zagen.”



Onder het ijzeren regime van de bikkelharde Lucas was Van Rouwendaal enorm succesvol. De open waterzwemster pakte goud op de Olympische Spelen, werd wereldkampioen en vijfmaal Europees kampioen. Daarnaast behaalde ze ook nog vijf zilveren en één bronzen medaille op de WK zwemmen.