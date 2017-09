Van Rijsselberghe op WK: Met een plek in de top tien ben ik al wel blij

Dorian van Rijsselberghe is op de tweede dag bij de WK windsurfen in Japan gezakt naar de zestiende plaats in het klassement. Kiran Badloe klomnaar de negende plek. Samen kijken ze terug op de tweede WK-dag.