Van Rijsselberghe en De Geus plaatsen zich voor medalrace

De Geus start als zesde en kan nog zilver of brons winnen. Kiran Badloe haalde de medalrace, met tien deelnemers en dubbele punten, als nummer dertien van het klassement niet.

In lichte omstandigheden liet Van Rijsselberghe de eerste race lopen na een slechte start. In de tweede manche eindigde hij als zesde. ,,Het is tot dusver een lastig WK geweest, met moeilijke en weinig wind. We hebben goed ons best gedaan, maar het resultaat is een beetje teleurstellend. Ik heb gelukkig nog wel de medalrace te pakken kunnen krijgen. Ik wil graag nog wat naar boven schuiven in het klassement.''