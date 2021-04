Van Kalmthout zesde in Grand Prix van Alabama bij start nieuw seizoen IndyCar Series

‘VeeKay’, zoals zijn racenaam in de Verenigde Staten luidt, hield de schade echter beperkt en kon na de herstart in zijn Chevrolet nog flink wat plaatsen opschuiven in het veld. De Spanjaard Alex Palou kwam na negentig ronden als eerste over de finish. Voor de Honda-coureur was het zijn eerste overwinning in de IndyCar Series.



‘VeeKay’ begon zijn eerste seizoen in de IndyCar Series vorig jaar met twee crashes, maar hij herstelde zich knap met onder meer een vijfde, vierde en derde plaats in races en één poleposition. Hij baarde ook opzien met de vierde startplaats in de Indy 500. De Noord-Hollander belandde in het eindklassement van de IndyCar op de veertiende plaats. Daarmee was Van Kalmthout de beste ‘rookie’ (debutant) van het jaar.