Van Kalmthout ambitieus voor Indy 500: ‘Ik ga voor die overwinning, want het kan echt’

Noorse schaatser Sverre Lunde Pedersen zwaarge­wond na fietsonge­val

14 mei De Noorse schaatser Sverre Lunde Pedersen is zwaargewond geraakt door een fietsongeval in zijn thuisland. De 28-jarige allrounder heeft onder meer een scheur in zijn lever en breuken in beide handen. Hij ligt in het ziekenhuis in Ullevål, meldt de Noorse schaatsbond.