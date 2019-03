Van Gool maakt indruk in series 60 meter

Joris van Gool heeft een veelbelovende start gemaakt op de EK indooratletiek in Glasgow. De 20-jarige sprinter uit Rijen plaatste zich overtuigend voor de halve finales van de 60 meter. Hij spurtte in zijn serie naar de winst in 6,71 en vervolgt het toernooi vanavond.

Van Gool veroverde twee weken geleden in Apeldoorn de Nederlandse titel op de kortste sprint. Hij scherpte er zijn persoonlijk record aan tot 6,63 en toonde daarmee zijn progressie op de sprint. De Brabander zit vol ambitie; hij wil komende zomer ook sneller worden op de 100 meter, het koningsnummer in de atletiek. Zijn grote wens is deelname aan de Olympische Spelen van Tokio.



Van Gool had niet de snelste reactie na de start, maar met zijn hoge pasfrequentie snelde hij zijn concurrenten voorbij. Zijn tijd van 6,71 was de zevende van alle deelnemers. De Griek Konstadinos Zikos was de snelste met 6,66.