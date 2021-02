Van Gool heerst op de 60 meter sprint, Schilder wint titelstrijd in kogelstoten

NK atletiekSprinter Joris van Gool heeft zijn Nederlandse titel op de 60 meter geprolongeerd. De Brabander was in het Omnisport van Apeldoorn verreweg de snelste in de finale. Hij klokte een tijd van 6,62, net iets boven zijn Nederlands record van 6,58, dat hij eerder deze winter liep in Dortmund.

Christopher Garia veroverde het zilver met 6,71, Keitharo Oosterwolde behaalde het brons met 6,81. Oudgediende Churandy Martina, die deze zomer hoopt deel te nemen aan zijn vijfde Olympische Spelen, spurtte naar de vierde plaats in 6,82. Raphael Bouju eindigde als laatste in 7,14, maar het 18-jarige sprinttalent, die is geplaatst voor de EK indoor, kwam strompelend over de finish en leek last te hebben van kramp.

Volledig scherm Joris van Gool wint de 60m op de Nederlandse kampioenschappen (NK) atletiek. © ANP

Goud voor Sedney

Naomi Sedney greep het goud bij de vrouwen op de 60 meter. Ze klokte in de finale 7,28 en bleef daarmee onder de limiet voor de EK indoor. De fotofinish was nodig om haar als kampioene aan te wijzen, want Jamile Samuel kwam praktisch tegelijkertijd over de meet. De Amsterdamse, die al was gekwalificeerd voor de EK indoor, kreeg dezelfde tijd, maar moest genoegen nemen met het zilver. Marije van Hunenstijn behaalde het brons met een tijd van 7,38.

De 22-jarige Van Gool, die twee jaar geleden op de EK indoor in Glasgow verraste met brons, sprak na afloop van een ‘nette race’. ,,Ik had gehoopt op meer tegenstand. Toen ik mijn Nederlands record liep, zat de nummer twee naast mij en dan voelt iemand zo dichtbij, dat er vanzelf een soort survivalelement meespeelt. Nu was ik minder agressief, maar mijn laatste meters waren wel heel goed”, zei de winnaar na afloop.

Op naar het EK

Van Gool mikt op de EK indoor over twee weken in Polen opnieuw op een medaille. ,,Doel is sneller te zijn dan de rest en we zullen zien welke tijd nodig is. Ik denk zelf dat ik met een sub 6,60 redelijk safe zit. En daarna richten we ons op het buitenseizoen. Ik heb deze winter weer bijgeleerd en ben nieuwsgierig naar de vorm op de 100 meter. Het grote doel is de Olympische Spelen in Tokio.”

Sedney was in 2017 ook al eens kampioene op de 60 meter. ,,Dat goud is mooi, maar ik ben blijer met de limiet. Daar heb ik echt op gejaagd. Veel wedstrijden heb ik niet gelopen, want meestal ben ik gewoon goed op een NK en dat heb ik gelukkig opnieuw bewezen”, aldus de 26-jarige Zoetermeerse. ,,Er zit zeker nog speling in. Doel op de EK in Torun is in ieder geval de halve finales halen én een persoonlijk record lopen.”

Volledig scherm Naomi Sedney wint de 60m net voor Jamile Samuel de Nederlandse kampioenschappen (NK) atletiek. © ANP

Schilder kampioene kogelstoten

Jessica Schilder is voor de tweede achtereenvolgende keer Nederlandse kampioene kogelstoten indoor geworden. Ze won de titelstrijd in het Omnisport van Apeldoorn met een afstand van 18,19 meter. Dat was 1 centimeter onder de limiet voor deelname aan de EK indoor, begin maart in het Poolse Torun.

De 21-jarige atlete gaat er stilletjes vanuit dat ze toch mag afreizen naar de Europese titelstrijd. Als niemand heeft voldaan aan de EK-limiet bij het kogelstoten, mag de Atletiekunie de atlete sturen die aan de zogeheten inschrijfnorm van 17,30 meter heeft voldaan. ,,Ik juich pas als het officieel is, maar ik denk dat ik wel een startbewijs krijg’', zei de Volendamse na het behalen van al haar derde kogelstoottitel bij de senioren.

Schilder maakte afgelopen zomer een einde aan de hegemonie van Melissa Boekelman bij het kogelstoten op de NK atletiek. Na elf titels op rij moest de Boekelman het goud afstaan aan haar tien jaar jongere concurrente. Bij de NK indoor gaf Boekelman meer dan een meter toe op Schilder en won ze het zilver met een afstand van 17,00 meter.

Bram Anderiessen rende naar de Nederlandse titel op de 1500 meter. In een snelle finale passeerde hij de finish in 3.41,20. Mahadi Abdi Ali noteerde 3.41,71, goed voor zilver. Valentijn Weinans pakte het brons in 3.42,79. De drie medaillewinnaars waren sneller dan de limiet voor de EK indoor, maar zij hadden zich eerder deze maand op deze afstand al geplaatst voor de titelstrijd in Torun.

Volledig scherm Kogelstootster Jessica Schilder tijdens de Nederlandse kampioenschappen (NK) atletiek. © ANP