Van Gerwen wint European Darts Open na heerlijke finale

Handbalsters in EK-kwalificatie onderuit tegen Hongarije

25 maart De handbalsters van Oranje hebben in de EK-kwalificatiereeks een tikje opgelopen. Hongarije was in Eindhoven met 22-23 te sterk voor de ploeg van bondscoach Helle Thomsen. Bij een zege of gelijkspel had Nederland het EK-ticket binnen gehad, dat feestje wordt nu dus nog even uitgesteld.