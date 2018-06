Van Gelder naar ringenfinale in Guimarães

Van Gelder werd in 2016 in Rio na het behalen van de ringenfinale naar huis gestuurd omdat hij op stap was geweest, een overtreding van de huisregels van de Nederlandse equipe. Vorig jaar werd hij nog wel Nederlands kampioen aan de ringen. Via goed presteren in een aantal internationale wedstrijden hoopt hij zich te kwalificeren voor het WK, in oktober in Doha.