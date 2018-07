Van Gelder blij met brons in Turkije

Turnsters tweede achter Japan in Thialf

7 juli De Nederlandse turnsters zijn bij het vierlandentoernooi in het Thialf-stadion in Heerenveen op de tweede plaats geëindigd. Japan won, Groot-Brittannië werd derde en België vierde en laatste. De zogeheten Dutch Gymnastics Thialf Summer Challenge gold als kwalificatiewedstrijd voor de EK, dat in augustus in Glasgow gehouden wordt.