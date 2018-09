Van Garderen: completere speler dankzij uitstapje naar het zand

Door Lisette van der Geest



Zijn teamgenoten pesten hem weleens, zegt Maarten van Garderen (28) vanuit een hoek van een volleybalzaal in Ede. Dan is er een beachvolleybaltoernooi in Utrecht en hoort hij: ,,Kijk, daar had je nu ook kunnen staan.”



Maar nee, hij staat in Gelderland. En ziet deze zaterdagavond hoe zijn teamgenoten in vijf sets (3-2) de laatste oefeninterland voor het WK winnen van Argentinië. Een knikje naar de juichende groep voor hem: ,,Dit, een overwinning met z’n allen vieren, is een mooi voorbeeld van wat nou zo leuk is aan spelen in de zaal.”



Door een lichte irritatie in zijn linkerheup staat Van Garderen uit voorzorg langs de kant. Woensdag maakt het Nederlands volleybalteam zich in Bulgarije op voor zijn eerste WK-wedstrijd sinds 2002. De volledige selectie debuteert op een WK, op Van Garderen na. Hij antwoordt met een knipoog als hij een plagerij over beachvolleybal hoort: ,,Vorig jaar werd ik vierde op het WK, dat worden wij nu waarschijnlijk niet.” Een reële aanname: van de 24 deelnemende landen op het WK, staan er maar drie achter Nederland op de wereldranglijst.