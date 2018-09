Van 't End en Van Dijke klaar op WK judo

Tafelten­nis­ser Boll verovert voor zevende maal EK-titel

23 september De Duitse tafeltennisser Timo Boll heeft in het Spaanse Alicante voor de zevende keer de Europese titel veroverd. De 37-jarige routinier rekende in de finale af met de Roemeen Ovidiu Ionescu in 4-1.