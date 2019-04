Van der Weerden schiet hockeymannen naar winst in Mönchengladbach

Mink van der Weerden was met twee treffers de gevierde man in Mönchengladbach. Ook doelman Pirmin Blaak blonk uit, vooral met een aantal prima reddingen in het laatste kwart.



Nederland verloor begin maart in Rotterdam nog met 0-1 van Duitsland. Voor Oranje was het pas de derde zege in de zevende groepswedstrijd. De ploeg van bondscoach Max Caldas klom naar de vierde plek. Duitsland bleef op twee overwinningen staan en zakte naar de zesde plaats.. De eerste vier mogen meedoen aan de ‘Grand Final’, eind juni in Amsterdam.