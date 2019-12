Van der Poel wint in Namen na heroïsch moddergevecht

Als troost nam Aerts de leiding in het klassement over van zijn landgenoot Eli Iserbyt, die bevangen door de kou halverwege moest opgeven. Van der Poel reed slechts drie van de zes wereldbekercrossen die tot nu werden verreden. De Nederlander Corné van Kessel finishte als derde, diens landgenoot Lars van der Haar als zesde. Op tweede kerstdag volgt weer een wereldbekercross, in het Belgische Heusden-Zolder.

De Sportman van het Jaar had zaterdag al de Waaslandcross gewonnen. ,,Dat was ook al heel zwaar, maar dit waren echt epische omstandigheden”, vertelde de kleumende winnaar. ,,Het was heel koud en heel nat. Sowieso weet je dat in Namen een heel technisch parcours ligt, met veel stenen onder de modder. Het is niet zo raar dat je af en toe lek rijdt. Ik heb hard moeten vechten voor deze overwinning.”

Het vernieuwde parcours in Namen, vooraf bekritiseerd door Van der Poel, was door de vele regen in een grote modderpoel veranderd. Van der Poel startte, omdat hij in het klassement geen hoofdrol speelt, vanaf de derde startrij. Bij de eerste finishpassage en het ingaan van de eerste volledige ronde lag Van Kessel op kop, maar volgde de wereldkampioen in zijn spoor als vijfde. Niet veel later, op het eerste hellende stuk, nam Van der Poel al de leiding. Alleen Aerts kon mee, waarna een fascinerend gevecht volgde tussen beide veldrijders. Dan weer moest Van der Poel, door een lekke band, Aerts laten wegrijden. Dan weer was het de Nederlander die een gaatje sloeg. Maar nieuwe materiaalpech bracht hem weer op achterstand, die zelfs opliep naar 18 seconden.

Opgeven deed Van der Poel echter niet. In de achtste van negen ronden kwam hij toch weer terug bij Aerts, die zich na een val in de slotronde alsnog gewonnen moest geven.